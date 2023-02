Ancora fuoco all' ex Konz | rifugio dei senza tetto

Stavolta un incendio più forte al primo piano ma l'origine sembra sempre la solita. Incidente per ...Nella notte una squadra dei Vigili deldi Maglie è intervenuta a Botrugno, in via Amerigo Vespucci, per l'incendio di 2 ...

Lecce, ancora controlli dei Vigili del Fuoco dopo i calcinacci caduti dal campanile del Duomo La Gazzetta del Mezzogiorno

Incendio Domodossola: fiamme nei boschi del Monte Ossolano Tag24

Domodossola, bruciano ancora i boschi di Monte Ossolano: le fiamme minacciano le case NovaraToday

Non ancora domate le fiamme a Monteossolano FOTO OssolaNews.it

Vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere i focolai nel salumificio a Negrar. Raccomandate anche a Verona Ffp2 e finestre chiuse VeronaSera

Una colonna di fumo e lingue di fuoco si sono alzate, sboccando dalle finestre. E’ partito subito l’allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco in forze. Stavolta il focolaio era non al piano ...Ci vorranno ancora due settimane per sapere se a raccogliere il testimone ... Di Alessandro Di Battista e di Virginia Raggi, che volevano fare fuoco e fiamme, non si ricorda più nessuno. Di Beppe ...