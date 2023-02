Ancelotti sul tetto del Mondo con il suo Real Madrid

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ancora una volta è misterin trionfo. Il suovince il Mondiale per club. Per iisti è la quinta volta nella loro storia dopo il 2014, 2016, 2017 e 2018. A questi successi vanno sommati i tre in Intercontinentale nel 1960, 1998 e 2002. Teatro del trionfo Merengues è Rabat. Successo 5-3 contro l’Al Hilal. I Blancos in rete due volte con Vinicius (13’, 69’) e Valverde (18’, 58’), oltre alla rete di Benzema (54’). Per i sauditi il gol di Marega (26’) e la doppietta di Vietto (63’, 79’). Nella finale 3°/4° posto il Flamengo vince 4-2 contro l’Al Ahly. Ad inizio gara la squadra diparte bene e indirizza la finale fin dai primi minuti: al 13’ Vinicius porta in vantaggio il, su assist di Benzema. Cinque minuti dopo raddoppio di Federico Valverde con ...

