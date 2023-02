Ancelotti il top per guidare il Brasile. Lui e Zac gli apostoli di Sacchi

Qualche giorno fa Alberto Zaccheroni ha telefonato all'amico Arrigo Sacchi, compagni di Riviera nelle estati romagnole, per chiedergli il numero di Carlo, emiliano di Reggiolo. Il triangolo emiliano - romagnolo ha avuto un'incidenza determinante nella storia moderna del calcio italiano. Sacchi, per la verità, l'ha avuta a livello mondiale, ......aver vinto il titolo nei5 campionati europei è concentrato solo sulla gara di oggi: alle 20 in Marocco - diretta Sky Sport - va in scena la sfida tra padri e figli, da una parte i due(...

Qualche giorno fa Alberto Zaccheroni ha telefonato all’amico Arrigo Sacchi, compagni di Riviera nelle estati romagnole, per chiedergli il numero di Carlo Ancelotti, emiliano di Reggiolo. Il triangolo ...Carlo Ancelotti, come detto, è tornato al Real Madrid nell’estate ... Straordinario in campo e in panchina — nel 2019 la rivista francese France Football lo ha inserito nella top 50 degli allenatori ...