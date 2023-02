Anarchici | scontri Milano | 11 anarchici denunciati 2

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) - I reati per i quali sono statidalla questura sono, a vario titolo, di danneggiamento, devastazione e saccheggio, oltre che violenza, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi improprie. Diversa l'età dei, alcuni già noti alle forze dell'ordine, così come l'area geografica di appartenenza: ci sono esponenti dell'area anarchica milanese, ma anche provenienti da Sondrio, Torino e Trento.

E dopo glie le devastazioni a Milano, il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato ... auto incendiate e violenze di vario genere da parte di questi teppisti, supportati da ...Con una nota ieri il ministero della Giustizia ha fatto sapere che le condizioni di Cospito sono peggiorate tanto da rendere necessario il ...

Cospito: scontri tra anarchici e polizia a Milano. Salvini: 'Interventi duri' Agenzia ANSA

Milano, 6 agenti feriti negli scontri al corteo anarchico per Cospito: distrutte vetrine di banche e negozi - I video Open

Alfredo Cospito trasferito in ospedale | Anarchici in corteo a Milano, scontri con le forze dell'ordine: 11 denunciati TGCOM

Alfredo Cospito, corteo anarchici a Milano: scontri con forze ordine - Video Adnkronos

Corteo degli anarchici per Cospito: scontri con la polizia e bombe carta. 11 accompagnati in questura, 6 agen… La Repubblica

Alfredo Cospito è l’anarchico detenuto in regima di 41 bis che oltre 120 ... Alfredo Cospito è stato trasferito all’ospedale San Paolo, a Milano ci sono stati scontri in strada tra le forze ...Mentre ieri sera una manifestazione di solidarietà degli anarchici a Milano è sfociata in scontri nei quali sono rimasti feriti sei agenti di polizia e provocando la reazione di Matteo Salvini, che ...