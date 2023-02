Anarchici | Radicali | ' non revocare 41 bis a Cospito atto cieca irresponsabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "La procura generale della Corte di Cassazione ha depositato una richiesta di annullare il regime di 41 bis per l'anarchico Alfredo. Dopo la conferma incomprensibile del regime da parte del ministro Nordio oggi c'è l'occasione per lo Stato di smettere di utilizzare la carcerazione del 41 bis fuori dal dettato di legge, quindi in modo violento. La violenza disi somma a quella dello Stato, non si elide", così in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente diItaliani. "Se cercate un martire presto lo avrete e sarete corresponsabili delle conseguenze nefaste che si preparano. Forse a qualcuno va bene e spera finalmente di riaprire la stagione delle leggi speciali, dei controlli di Polizia fuori dal dettato costituzionale. Stagioni ...