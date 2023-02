Anarchici | De Corato | “Presto la proposta di legge sul terrorismo di piazza” La sinistra già frigna

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sono 11 gliaccompagnati in questura a Milano dopo gli scontri nel corteo di solidarietà ad Alfredo Cospito. Il bilancio dello scontro di sabato è grave. Sei poliziotti del Reparto mobile sono feriti, di cui uno seriamente alla gamba. Lanci di bombe carta, schegge, botte, danni gravi a locali e automobili. “E’ l’ennesimo bollettino di guerra dopo l’ultima manifestazione anarchica, non autorizzata, che si è conclusa con la consueta follia di cui come sempre fanno le spese cittadini onesti e forze dell’ordine. Ci chiediamo per quanto dovremo restare ostaggio di soggetti senza controllo, senza alcun senso civico; sprezzanti delle leggi e costantemente proiettati alla violenza”. Lo afferma, in una nota, Valter Mazzetti, segretario generale Fsp Polizia di Stato. Mentre scriviamo sta per iniziare un’ altra manifestazione a Torino. Scandendo gli slogan ‘Fuori ...