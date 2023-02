Anarchici | De Corato Fdi | ' presenterò pdl per reato terrorismo di piazza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Raccolgo l'appello del sindacato della Fsp Polizia di Stato e sono pronto a presentare in Parlamento una proposta di legge per l'introduzione deldi ‘di' all'interno del codice penale. Quello che proporrò è, da un lato l'introduzione di due norme - gli articoli 613 quater e quinquies del Codice penale – che prevedono l'inasprimento delle pene per chiunque provochi incidenti nelle manifestazioni e anche la punibilità di chi istiga alla violenza e, dall'altro, proporrò che si consenta l'arresto differito, quando non sia possibile procedere in flagranza, anche grazie alla prova video o fotografica". Lo dice il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De. "Questa proposta di legge tenderà a contrastare, come chiedono le stesse Forze dell'Ordine, con fermezza ...