Anarchici | 41 bis Cospito | pg Cassazione ‘annullare con rinvio ordinanza Sorveglianza'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - La Procura generale della, in vista dell'udienza del 24 febbraio sul ricorso presentato dalla difesa di Alfredo, con una requisitoria scritta, chiede di annullare conper un nuovo esame l'del tribunale didi Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il 41bis per l'anarchico. ‘'Emerge nella motivazione dell'impugnata – scrive l'avvocato generale dellaPietro Gaeta - una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico''. ‘'La verifica su questo punto ...

...emerge "una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento" tra Cospito e gli. Inoltre, il sostituto procuratore generale sostiene che il 41non può in alcun caso ......infatti (come rivela l'Ansa "una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento" con gli. In pratica la relazione fra i fatti contestati all'anrchico e l'applicazione del 41...

Cospito rifiuta la sedia a rotelle. Pg Cassazione: “Revocare 41 bis” Sky Tg24

Cospito, Procura generale Cassazione: revocare il 41bis. Undici anarchici denunciati per scontri a ... Il Sole 24 ORE

Cospito in camera ospedale in regime di 41 bis. Scontri tra anarchici e polizia a Milano Gazzetta del Sud

Torino, massima allerta per gli anarchici che tornano in piazza contro il 41-bis a sostengo di Cospito Il Fatto Quotidiano

Torino, oltre 300 al corteo degli anarchici contro il 41 bis ad Alfredo ... La Stampa

“Quello che sta succedendo con il compagno Alfredo Cospito si lega a un clima repressivo generalizzato” in Italia, “al di là del movimento anarchico assistiamo a una repressione contro… Leggi ...L'anarchico in sciopero della fame da 115 giorni contro il 41 bis ha rifiutato la sedia a rotelle e si è mosso con le sue gambe, chiedendo, a quanto si apprende "scusa per il disturbo" al personale ...