Amici | che fine ha fatto Karima Ammar? Oggi è un’altra persona | FOTO

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nella sesta edizione del talent show, la cantante si era classificata al terzo posto. Da quel lontano 2006 sono passati 17 anni: che cosa sta facendo? Scopriamolo. La sesta edizione del talent show più famoso di Canale5, ovverodi Maria De Filippi, aveva scoperto molti giovani talentuosi eera uno di questi. Nel 2006, il podio del talent era formato da: Federico Angelucci, Agata Reale ed in. Quel podio della sesta edizione non era stato apprezzato dalla maestra di ballo Alessandra Celentano, perché sosteneva che il collo del piede della ragazza non fosse adatto per praticare danza. L’insegnante, infatti, prediligeva molto di più il ballerino spagnolo Cristo Martinez ...