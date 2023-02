Amici 22 | Rudy Zerbi contro Piccolo G | Hai la coda di paglia

...adperché ha rivelato di essere in un periodo di grande confusione: ' Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni e questo mi ha mandata in crisi'. Dopo la rivelazione della cantante,...La conduttrice di22 supporta la cantante: 'Il talento non è una questione di moda' Il ... A lei ha fatto ecoZerbi che sull'esclusione della collega da Sanremo ha detto: 'Ma sti ca**i, che ...Nella puntata di Amici di oggi è andato in onda un duro scontro tra Piccolo G. e il suo coach, Rudy Zerbi. Vediamo insieme cosa è successo. Nella puntata di Amici di oggi, domenica 12 febbraio, Rudy ...Arisa è scoppiata a piangere ad Amici perché ha rivelato di essere in un periodo di grande confusione: «Amadeus non mi chiama a Sanremo da due anni e questo mi ha mandata in crisi». Dopo la ...