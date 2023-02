Sulla scia delle polemiche di questi giorni,ha risposto in conferenza stampa a chi gli chiede se si aspetta che gli vengano chieste le ... 'Se mivia, vado via. Che devo fare', ha ...e il bacio Rosa Chemical - Fedez 'Se mivia me ne vado. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando 4 anni bellissimi per tutta la mia vita,...

Amadeus: «Se mi mandano via me ne vado, sarà per le mie idee e non per imposizione» ilmattino.it

Sanremo 2023, Amadeus: "Se mi mandano via, vado. Tutti sono ... Adnkronos

“Se mi mandano via me ne vado”. Amadeus entra a gamba tesa ... ilGiornale.it

Sanremo, la conferenza stampa. Coletta (Rai): "Noi sotto assedio ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sanremo, Salvini: «Sulla Rai andrà fatta una riflessione». Amadeus: «Se mi mandano via me ne vado» ilmattino.it

(Adnkronos) - Dopo le polemiche sul festival di Sanremo 2023, "se mi mandano via, vado via. Che devo fare". Amadeus risponde così a chi gli chiede se si aspetti che gli chiedano di lasciare la ...Così Amadeus sul bacio tra Rosa Chemical e Fedez, che ha scatenato qualche polemica. «Le cose non vengono preventivate. Rientra nella totale libertà degli artisti che fa parte di una diretta: ci si ...