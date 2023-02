Amadeus fa lo Special One di Sanremo | la risposta alle polemiche dei politici | «Se mi mandano via | me ne vado»

Leggi su open.online

(Di domenica 12 febbraio 2023) «Se mivia, che devo fare? Me ne». Risponde cosìin conferenza stampa a chi gli chiede delledi alcunisulla gestione del Festival di. Nei giorni scorsi, diversi esponentidei partiti di governo si sono scagliati contro il Festival – per le posizioni troppo anti-governative che ha ospitato – e hanno più o meno apertamente chiesto la sostituzione dei vertici della Rai. Il conduttore e direttore artistico di, però, alla sua quarta edizione consecutiva, rivendica i risultati da record ottenuti negli ultimi cinque giorni. «Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando quattro anni bellissimi per tutta la mia vita, con il piacere di aver fatto quello ...