AlphaTauri AT04 | ecco la nuova livrea | Orlen si prende spazio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Non chiamatela ancora, le forme definitive arriveranno nei prossimi giorni, precisamente in occasione dello shakedown di Misano, previsto per il 14 febbraio. Però, intanto, ...

Non chiamatela ancora, le forme definitive arriveranno nei prossimi giorni, precisamente in occasione dello shakedown di Misano, previsto per il 14 febbraio. Però, intanto, abituiamoci al colpo d'occhio, ...E lo farà in, sulla, al posto di Gasly. "Innanzitutto, sono felice di avere l'opportunità di vivere il mio sogno. Sono entusiasta e motivato a ottenere dei risultati. Dato che il ...

F1 | AlphaTauri AT04: il push posteriore sembra una chicca! Motorsport.com - IT

AlphaTauri 2023: sulla AT04 arriva anche il rosso - FOTO FormulaPassion.it

F1, l'AlphaTauri ha presentato a New York la nuova AT04. VIDEO Sky Sport

Nuova AlphaTauri F1 in passerella a New York: svelata la AT04 La Gazzetta dello Sport

F1 | AlphaTauri svela la livrea della AT04 con tocchi di rosso Motorsport.com - IT

Attraverso una video-presentazione conclusa con un’immagine che ritrae la AT04 con i colori 2023 applicati su una show car la AlphaTauri ha introdotto la nuova livrea che si può apprezzare più nei ...La Scuderia AlphaTauri ha svelato le prime immagini della nuova AT04, la monoposto che sarà affidata al giapponese Yuki Tsunoda e all'olandese Nyck de Vries per il Mondiale di Formula 1 2023. Evento a ...