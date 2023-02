Alloggi a Benevento | la Polizia Municipale sventa occupazione abusiva

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadi, agli ordini del comandante Fioravante Bosco, e in collaborazione con l’Ufficio Patrimonio del comune die dell’Acer di, ha condotto tra venerdì e sabato, un’operazione che ha garantito il ripristino della legalità per l’assegnazione di duedi edilizia residenziale pubblica, di cui uno dell’Acer e l’altro del Comune. A beneficiarne due soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie degli aventi diritto. Un 46enne e una 69enne, felici per aver visto il loro legittimo diritto ripristinato, hanno ringraziato i funzionari del Comune die dell’Acer per aver potuto accedere al diritto di ottenere uno dopo svariati anni di attesa. Con la ...

"Con Decreto Dirigenziale n. 7 del 7 febbraio 2023 " scrive il Sunia" è stata approvata la Graduatoria Provvisoria, per l'assegnazione didi edilizia residenziale pubblica per tutti i comuni della Campania. Le graduatorie degli aventi diritto all'...60distribuiti per 5 piani fuori terra, comprensivi di esercizi commerciali suddivisi in ... procedendo alla demolizione del complesso immobiliare esistente sito inalla via Nicola ...

"Con Decreto Dirigenziale n. 7 del 7 febbraio 2023 - scrive il Sunia Benevento - è stata approvata la Graduatoria Provvisoria, per l'assegnazione di ...