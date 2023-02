Allegri si arrabbia | ' Basta fischi a Kean | De Sciglio e Paredes | non c' è rispetto'

Massimilianoce l'aveva con chi allo Stadium stava fischiando alcuni giocatori della Juve, i soliti noti. E a fine partita lo ha chiarito ai microfoni di Dazn che gliene ha chiesto conto....da fuori area che si stampa sul legno 6' occasione per Dia! Liberato in area su rasoterra da posizione defilata di Sambia non ci arriva per un soffio sul secondo palo in tap in esi...

Massimiliano Allegri a bordo campo dopo Juventus-Fiorentina si è sfogato contro alcuni tifosi con tanto di urla e scambi di opinioni decise ...L'allenatore negli ultimi minuti si è rivolto ad alcuni tifosi dello Stadium, poi a fine partita ha spiegato: "In un momento non facile stanno facendo grandi cose. Invece c'è qualcuno che decide a pre ...