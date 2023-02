(Di domenica 12 febbraio 2023) Ora sono 403 i minuti senza i gol di Ciro. Per il 32enne bomber sono diventati un'eternità, per laun tunnel che sta oscurando gli ultimi risultati. La sconfitta di sabato contro l'...

Ora sono 403 i minuti senza i gol di Ciro Immobile. Per il 32enne bomber sono diventati un'eternità, per laun tunnel che sta oscurando gli ultimi risultati. La sconfitta di sabato contro l'Atalanta all'Olimpico è passata anche da alcuni errori in fase conclusiva dell'attaccante. L'ultimo stop, quello ...Nessunperò: 'Dal momento e dai fischi si esce come ci siamo entrati. Non siamo al top ..., l'Atalanta resta un incubo all'Olimpico: Zappacosta e Hojlund firmano lo 0 - 2. Biancocelesti ...

Lazio, allarme per Romagnoli: l’infortunio al flessore è da valutare Corriere dello Sport

Allarme Lazio: Immobile non segna più. Le cifre della crisi La Gazzetta dello Sport

Allarme affluenza alle Regionali, ai seggi per ora i big. Meloni lancia ... Open

Il Tempo | Allarme Lazio, preoccupano le condizioni in attacco LazioPress.it

Lazio: scatta l'allarme Cataldi, a rischio per l'Atalanta Fantacalcio ®

Ora sono 403 i minuti senza i gol di Ciro Immobile. Per il 32enne bomber sono diventati un’eternità, per la Lazio un tunnel che sta oscurando gli ultimi risultati. La sconfitta di sabato contro ...La Lazio rallenta ancora, un calo iniziato da dopo il Milan ... hanno giocato con Hojlund e Lookman e poi ho visto alzarsi dalla panchina Boga e Zapata». Nessun allarme però: «Dal momento e dai fischi ...