Alfredo Cospito | scontri a Milano | 11 anarchici denunciati

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli 11accompagnati ieri in questura adopo glinel corteo di solidarietà adsono statiper danneggiamento e per altri reati.è stato intanto ricoverato ieri in via precauzionale all’ospedale San Paolo di. ”Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha disposto oggi (ieri, ndr.) il trasferimento, in via precauzionale, del detenutodal carcere milanese di Opera all’ospedale San Paolo” scrive in una nota il ministero della Giustizia sul detenuto al 41 bis del carcere di Opera da oltre tre mesi in sciopero della fame. “Dalle 18.39,si trova in una delle camere ...

"Esattamente come, quando gioisce in tribunale al ricordo della gambizzazione: il criminale ideologico è la specie peggiore , perché al danno causato aggiunge l'indisponibilità al ...Gli 11 anarchici accompagnati ieri in questura a Milano dopo gli scontri nel corteo di solidarietà adsono stati denunciati per danneggiamento e per altri reati.è stato intanto ricoverato ieri in via precauzionale all'ospedale San Paolo di Milano. 'Su indicazione dei sanitari, ...

Cospito ricoverato all'ospedale San Paolo Agenzia ANSA

Alfredo Cospito trasferito dal carcere all’Ospedale San Paolo di Milano: rifiuta di assumere anche gli… Il Fatto Quotidiano

Alfredo Cospito trasferito in ospedale TGCOM

Annullare il 41 bis ad Alfredo Cospito. E' la richiesta che la procura generale della Cassazione ha presentato in vista dell'udienza del 24 febbraio, secondo quanto riportato da La Stampa e La Repubbl ...La svolta non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni uscite dagli uffici della procura Generale presso la Corte Cassazione spingono verso una revisione del regime carcerario per Alfredo Cospito.