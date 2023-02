Alfredo Cospito ricoverato | condizioni stabili

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ledi, l’anarchico da 115 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis e ieri trasferito “in via precauzionale” dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano sono “” e appaiono lontane dal momento in cui si dovrà discutere dell’ipotesi di alimentarlo contro la sua volontà. “Il monitoraggio nei suoi confronti continua a essere costante” spiega una fonte all’Adnkronos, mentre i giudici del tribunale di Sorveglianza “stanno valutando una nuova visita”, dopo quella dello scorso 2 febbraio, per verificare da vicino lo stato di salute del detenuto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

È dunque prevedibile che senon morirà per sua scelta vittimaria, magari impedito coattivamente, l 'art. 41 - bis non sarà modificato, salvo l'intervento di una qualche Corte suprema ...Le condizioni di, l'anarchico da 115 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis e ieri trasferito 'in via precauzionale' dal carcere di Opera all'ospedale San Paolo di ...

Cospito ricoverato all'ospedale San Paolo Agenzia ANSA

Alfredo Cospito trasferito in ospedale TGCOM

Medico: 'Cospito pesa 71 chili, a rischio edema cerebrale' Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Le condizioni di Alfredo Cospito, l’anarchico da 115 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis e ieri trasferito “in via precauzionale” dal carcere di ...Corteo nel centro di Madrid in solidarietà all'anarchico italiano Alfredo Cospito detenuto al 41 bis. Un gruppo di una cinquantina di persone è partito dalla ...