Alessandra Campedelli e la fuga dall’Iran | “Inaccettabile lavorare in un Paese che non rispetta le donne”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Per me era diventatocollaborare con una Federazione che fa capo ad un governo che nonla vita, le elementari libertà della persona e che nonle. Non era possibileper una Federazione che negava anche ciò che stava succedendo dicendomi, ‘le proteste sono normali, in ognici sono proteste e malcontento, anche in Italia’”. Inizia così lo sfogo di, l’allenatrice originaria di Mori in Trentino ‘fuggita’dopo essere stata l’allenatrice capo della Nazionale femminile iraniana di pallavolo, che parla delle problematiche vissute, delle tante promesse disattese dalla Federazione di Teheran, ma anche di come ha vissuto e delle differenze con i colleghi ...

Sono davvero grata di avere avuto l'occasione di fare questa esperienza. L'ho voluta fortemente e mi sono messa in gioco consapevole che avrei sicuramente incontrato delle difficoltà. Sono partita ...

Una è stata di tipo professionale: non ci sono i presupposti per poter lavorare per ‘far realmente crescere la pallavolo femminile’. La Federazione, come ha specificato, in modo a mio avviso ridicolo, ...Inizia così la lunga intervista-racconto concessa all’AGI da Alessandra Campedelli, l’allenatrice originaria di Mori in Trentino ‘fuggita’ dall’Iran dopo essere stata l’allenatrice capo della ...