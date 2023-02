Alcaraz pronto al debutto a Buenos Aires | ' Federer è il Messi del tennis'

(Di domenica 12 febbraio 2023) L'attesa è finita. Carlostorna in campo. Dopo l'infortunio al muscolo semi - membranoso della gamba destra che gli ha fatto saltare l'Australian Open e perdere il posto di numero 1 del mondo, ...

E' stato proprio Cascales a fondare la Equelite - Juan Carlos Ferrero Sport Academy a Villena, non lontano da Murcia, dovesi allena. In un'intervista con Olé, unico quotidiano sportivo ...Qui rivedremo in campo l'ex n.1 del mondo Carloscostretto a saltare l'inizio di stagione a ...reunion dei tennisti americani capeggiata da Taylor Fritz con il canadese Denis Shapovalov...

L'attesa è finita. Carlos Alcaraz torna in campo. Dopo l'infortunio al muscolo semi-membranoso della gamba destra che gli ha fatto saltare l ...El español de 19 años, exlíder del ranking y actual N° 2, jugará por primera vez en el ATP de Buenos Aires; charló con LA NACION sobre su creatividad, presiones y nuevos objetivos ...