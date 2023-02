Al via la raccolta firme per “Riprendiamoci il Comune”

Leggi su ilblogdigio

(Di domenica 12 febbraio 2023) Partirà in questi giorni in tutta Italia, ed anche a Pozzuoli, la campagna per laper due leggi di iniziativa popolare “il”. Occorrono ledi 50.000 elettori, come prevede l’art. 71 della nostra Costituzione. La prima proposta di legge è finalizzata ad una riforma della finanza locale, sostituendo il pareggio Il Blog di Giò.