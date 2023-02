(Di domenica 12 febbraio 2023) Leggi Anche Elena Barolo e la maternità: 'Al momento non me la sento, poi vedremo' Leggi Anche Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: 'Ho sofferto di anoressia per 12 anni' Al, ospite del ...

Leggi Anche Elena Barolo e la maternità: 'Al momento non me la sento, poi vedremo' Leggi Anche Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony: 'Ho sofferto di anoressia per 12 anni' Al, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, ha raccontato quel momento di grande paura. 'Poi lentamente il miracolo è arrivato , - ha proseguito il cantante - ero a Pietrelcina in una ...Il trio Al- Massimo Ranieri - Gianni Morandi hadi non esibirsi. 'Quei due lì, con quelle voci che hanno, mi schiacciano', era stato lo sfogo del cantante autore 'Fatti mandare dalla mamma' prima ...

Al Bano: "Ho rischiato di dover smettere di cantare" TGCOM

Sanremo 2023, Morandi rischiava di non cantare: "Quei due lì..." Liberoquotidiano.it

Sanremo, Fedez e Angelo Duro scuotono il Festival. Mengoni resta primo in classifica Il Secolo XIX

Tutti a criticarlo e poi lo guardano. Al via Sanremo 2023 Spettacolo Periodico Daily

"Ha vestito Riccione": Cab è bottega storica il Resto del Carlino

Al Bano e il dolore per la scomparsa di Ylenia: “Non so quanto vivrò, ma la raggiungerò” Nella puntata di oggi di Verissimo il ...Ospite a "Verissimo", Al Bano, uno degli artisti italiani più amati anche a livello internazionale, racconta un momento particolare della sua vita, quando ha creduto di non poter cantare più per via ...