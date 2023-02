Agguato alla periferia di Roma | gambizzato un 27enne

(Di domenica 12 febbraio 2023) Un giovane di 27 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe ieri sera a Morena, centro dellana. L'è avvenuto intorno alle 22 in via dei Sette Metri: il giovane è ...

Il giovane al momento non avrebbe fornito agli inquirenti indicazioni utili a risaliremano dell'. Fino a dopo mezzanotte la polizia ha lavorato per trovare tracce utili. Poco prima, a ...Un giovane di 27 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alle gambe ieri sera a Morena, centro della periferia romana. L'è avvenuto intorno alle 22 in via dei Sette Metri: il giovane è stato raggiunto da almeno due proiettili. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile, al lavoro anche gli specialisti della ...

Il ferito non ha voluto collaborare. E’ probabile che abbia paura di rimanere ucciso in un altro agguato. L’inchiesta è indirizzata su un giro di droga di cui poteva fare parte il ferito. Forse ...La sua famiglia, un tempo legata alla Camorra come scrive il Corriere della Sera e La Repubblica, è giunta ad Ostia negli anni ottanta. Pubblicità L’agguato di sabato è stato eseguito da due persone ...