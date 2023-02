Agevolazioni pensionati 2023 | ti “raddoppiano” la pensione e sei sereno

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 12 febbraio 2023) Per isono stati introdotti bonus eche li aiuteranno nei momenti difficili. Ecco quali sono e come ottenerli. Isono una delle categorie più penalizzate dalle crisi economiche come quella che stiamo affrontando adesso. Per questa ragione il Governo ha messo in campo una serie di bonus a loro rivolti, che migliorano la situazione.per iilovetradingCi sono moltissimeper inel. Assieme al traballante aumento dell’importo delle pensioni dato dalla rivalutazione di inizio anno del 7,3%, il Governo Meloni ha messo mano ai fondi statali per permettere aidi avere quanti più aiuti possibili e affrontare la crisi. Gli importi delle pensioni sono ...