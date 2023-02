Affluenza Regionali in Lazio e in Lombardia | alle 12 è dell’8 | 5% Dati in calo rispetto al 2018

(Di domenica 12 febbraio 2023) Il crollo dell’alla prima rilevazione delle elezioniine inè lampante.12, secondo le stime effettuate, si sono recatiurne solo l’8,54% degli aventi diritti al voto. Si tratta di una percentuale di più bassa di oltre dieci puntial 19,09% registrato il 4 marzo. È da sottolineare, tuttavia, che cinque anni fa i seggi restarono aperti solo nella giornata di domenica e che la data coincideva con le elezioni politiche, da sempre più attrattive per la popone. Nel 2023, invece, i cittadini possono votare non solo domenica 12 febbraio ma anche lunedì 13. Primo test elettorale post-politiche con leSono quasi 12 milioni (circa il 20% della ...

L'nei dettagli Il sito del Viminale rende noto anche i dettagli relativi a questo primo dato sull'a queste elezioni. In Lombardia (1.504 comuni su 1.504) l'è ...Era stata del 18,94% alle precedenti omologhe. Lo rende noto il sito del Viminale. In Lombardia (1.504 Comuni su 1.504) l'è del 9,24% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di Comuni aveva votato il 20,39%). Nel Lazio (378 Comuni su 378) è del 7,75% (16,37%). Nel 2018 si votò in una sola giornata, ...

Alle ore 12 nei 1.882 comuni al voto per le regionali di Lombardia e Lazio, l’affluenza è all’8,54%, rispetto al 19,09% delle precedenti elezioni, quando però si votata in una sola giornata. Secondo i ...Meloni ha votato per le elezioni regionali nel Lazio, presso il seggio allestito all’Istituto Bachelet, facente parte dell’Istituto Comprensivo G. Pallavicini nel quartiere Torrino. "È un’elezione ...