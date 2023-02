Affluenza alle urne | alle 12 nella Bergamasca ha votato il 10 | 33% degli aventi diritto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Bergamo.12, a Bergamo e in provincia, hail 10,33%. Un dato di poco superiore rispetto a quello regionale, che ha visto recarsiper esprimere la propria preferenza rispetto a chi guiderà la Lombardia nei prossimi cinque anni il 9,26%elettori. I numeri sono in calo rispetto alla tornata elettorale precedente, ovvero quella delle regionali del 2018: a mezzogiornonostra provincia l’era al 22,75%, in Lombardia il 20,30%. Nel capoluogo bergamasco hal’11,24% (21,87 nel 2018), a Treviglio il 9,91% (20,70).