AEW | L’ultimo post di CM Punk sui social farà sicuramente discutere i fan

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 febbraio 2023) CMè di sicuro molto conosciuto per il suo essere controverso e senza peli sulla lingua. Infatti, l’ultima storia pubblicata dasu Instagram darà di certo qualcosa di cui parlare tra i fan del pro wrestling. Di certo nelperiodonon ha detto molto, soprattutto dopo l’incidente accaduto dopo lo show AEW All Out a settembre, pertanto i fan si sono sforzati molto a cercare di leggere fra le righe per capire i messaggi criptici presenti sugli ultimipubblicati dal Voice of The Voiceless.di CMè tratto da un video presente sulla pagina Instagram di Ice T. Il video si riferisce in particolare sull’argomento del perdono riguardo a “cattive azioni” e specifica che con il perdono non rientra di certo ...