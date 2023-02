A volte sembra che Sarri sottovaluti se stesso e le sue grandi capacità CorSport

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Lazio ha perso contro l’Atalanta 2-0.ha ricevuto indietro la lezione impartita a Gasperini il 23 ottobre scorso a Bergamo. La sconfitta dei biancocelesti è commentata da Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport. L’Atalanta, scrive, ha preparato la partita perfetta: “cento minuti a livello altissimo che hanno annientato la Lazio, ormai talmente prigioniera del suo spartito da non essere neanche più in grado di inventare qualcosa in proprio”. È arrivato il momento, scrive Dalla Palma, di chiedersi che cosa stia accadendo alla Lazio. Il primo che dovrebbe farsi questa domanda è il presidente Lotito che ormai si dedica più alla sua carriera da senatore che alla squadra. “Sugli scontri trae il ds Tare abbiamo sentito e scritto di tutto, lanciando anche un allarme che evidentemente non ha scosso il numero uno: è inevitabile che il ...

No, perché midi averti dato modo di pensare tutt'altro. Io ho il modo di fare come cazz* mi pare a me, ti prego di smetterla. Se ti dico una volta, due, treche non è così ti ...Al momento di sfornarlo apuò apparire troppo cotto o al contrario molliccio. Probabilmente ...pane a casa Vari tipi di farina Ecco 3 trucchi per fare il pane a casa Il pane all'apparenza...

Roma-Empoli, Mourinho: "A volte sembra come se fossimo quasi in B, ma siamo lì sopra" GianlucaDiMarzio.com

Roma Empoli, Mourinho: "A volte sembra che stiamo per ... Tag24

Mourinho: "Potevo andar via a dicembre e invece sono qui. A volte ... Goalist

I migliori prodotti naturali per capelli Vanity Fair Italia

Trionfo a Sanremo per Mengoni: testo integrale di "Due vite" TG Poste

Il volto tumefatto è lì, cicatrice visibile di un'aggressione ... Sì, perché se per la polizia sembra trattarsi di un'aggressione a scopo di rapina, con il brutale pestaggio seguito alla reazione ...Mentalità che a volte sembra mancare ai giocatori di Mourinho e questo potrebbe sembrare un paradosso visto e considerato che lo Special One ha sempre fatto del fattore mentale il suo punto di forza.