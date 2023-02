A Breve il 3° convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 12 febbraio 2023) San Severo – il Delegato della Provincia di Foggia, il Nobile Marco Popolo di Santa Giusta comunica che asi terrà il III° evento/cerimonia dell’ Aristocrazianella cittadina di San Severo in Puglia. Evento che si svolgerà presso la sala FOYER del Teatro Giuseppe Verdi il 25 Marzo 2023 alle ore 15.30 dal titolo“Dal contado del Molise, dall’Araldica all’Esoterismo, alla Puglia, Dai Borrello ai De Sangro” . Evento organizzato dall’Accademia Dinastica Universitaria A.D.U.O.M.S.S.A.N. con il patrocinio del Comune di San Severo (FG), della Regione Puglia e il Patrocinio del Casato della Famiglia Agricola da esso rappresentato, la serata proseguirà con una cena di Gala presso il ristorante Tenuta Santa Giusta in San Severo, cena di cui parte del ricavato andrà in beneficenza ...