A - 1 femminile | Conegliano è un rullo Bergamo fa l' impresa | battuta Novara!

La 19a giornata di A - 1. Non si ferma- Cuneo 3 - 0 (25 - 19, 25 - 21, 25 - 14) Le pantere mantengono la testa della classifica, conquistando tre punti dopo una gara poco brillante e ......della diciottesima giornata della Serie A1 2022/2023 di volley, che ha visto andare in scena quattro match alle ore 17:00. Nessun problema per la capolista Prosecco Doc Imoco, ...Per le tricolori facile 3-0 con Cuneo. Perugia, vittoria fondamentale in ottica salvezza. Busto batte Vallefoglia ...Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha confermato il proprio strapotere sconfiggendo Cuneo con un secco 3-0. Le ...