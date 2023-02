1923 ha tutta la forza di Helen Mirren e Harrison Ford

Nata nel, aveva dedicato la sua vita ai giovani e all'insegnamento, distinguendosi per il suo ...svolto da entrambe nel campo della formazione e che le ha rese per questo molto amate inla ...... degli animali, del paesaggio che commentano con ironia (questa sì molto divertente)la ... sente i due borbottare e, in lontananza oltre il mare, gli spari della guerra civile nel. Cosa ...Detto questo, sembra che il pubblico e i giornalisti non sono gli unici ad essersi divertiti con 1923 visto che, in una recente intervista per The Hollywood Reporter, anche Harrison Ford ha parlato ...A partire da domani, 12 febbraio, 1923 arriva in streaming su Paramount+. Nel cast della serie Harrison Ford ed Helen Mirren.