(Di domenica 12 febbraio 2023) Gli eventi datati 12Ierivi abbiamo parlato dei sessant'anni di Ralf Falkenmayer. E' nato il giorno prima di Rudiger Vollborn, portiere di quel Bayer Leverkusen che vinse la Coppa Uefa nel 1988. Tra i pali delle 'Aspirine' vinse anche una Coppa di Germania, nel 1993. E oggi compie sessant'anni un altro ex numero uno: Borislav Mihajlov, il quale con la Bulgaria affrontò l'Italia ai Mondiali 1986 e '94. Il 121983 se ne andava Italo Acconcia, 106 presenze in Serie A e 96 nel campionato cadetto.