Zelensky slitta all' una e un quarto Sit-in e diffide | nuova bufera

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si era detto alla fine della gara e alla fine della gara sarà. Amadeus leggerà l'intervento del presidente ucraino Volodymyrnella serata finale del Festival di Sanremo dopo l'una di notte, per la precisione verso l'1.15. "Vediamo se poterlo anticipare, ma allo stato attuale credo di no. Avevo già detto che qualsiasi comunicazione sarebbe avvenuta a fine gara, quindi mi piacerebbe mantenere questa cosa, e non credo che verrà cambiato", ha detto il direttore artistico in conferenza stampa. In precedenza si era parlato della mezzanotte come orario indicativo, ma lo spazio dedicato alla guerra in ucraina sarà prima dello spareggio a 5 tra gli artisti entrati in top5, mentre il gruppo ucraino Antytjla salirà sul palco dopo le nuove esibizioni dei cinque finalisti e in attesa dei conteggio dei voti per la vittoria. La puntata di questa sera si aprirà con ...