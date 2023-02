Zelensky a Sanremo previsto dopo l' una E le polemiche continuano

Il testo inviato dal presidente ucraino sarà letto da Amadeus. Sul palco anche la band ucraina Antytila. L'ambasciatore: 'Opportunità per ringraziare anche tutto il popolo italiano per ...Ascolti: share da record per la quarta serata. Nel corso della finale la lettura del messaggio del presidente ucraino. Torna Chiara Ferragni come co - conduttrice di Amadeus e Gianni Morandi. Mengoni al comando della classifica generale dopo il successo nella notte dei duetti. La giuria degli adolescenti ...

Zelensky a Sanremo all'1.15 di notte. E Amadeus dice no a un possibile anticipo la Repubblica

Note d'ansia aspettando Zelensky Avvenire

Sanremo, Meloni: “Zelensky Avrei preferito il suo intervento in presenza invece della lettera” Il Fatto Quotidiano

Meloni: "Avrei preferito che Zelensky fosse stato presente a Sanremo" - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Mieli: “La gaffe di Sanremo ha mostrato a Zelensky che l’Italia non è affidabile” La7

Si era detto alla fine della gara e alla fine della gara sarà. Amadeus leggerà l'intervento del presidente ucraino Volodymyr ...