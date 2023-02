Zecchi dedica una biografia a Maria Pasquinelli | uccise il generale inglese De Winton per difendere l’Istria italiana

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il filosofo Stefano, tra i principali protagonisti della cultura, firma laillustrata di, la donna che divenne un simbolo per tutti gli esuli del, di Fiume e della Dalmazia. Un’opera che si rivolge anche ai lettori più giovani, per celebrare il Giorno del Ricordo attraverso il racconto della donna. Il romanzo biografico ‘. Dal pantano è nato un fiore‘ (Ferrogallico) si avvale dei disegni di Giuseppe Botte. Il 10 febbraio 1947, a Parigi, viene firmato il trattato di pace in cui si sancisce la definitiva separazione deldall’Italia e la consegna della città di Pola alla Jugoslavia malgrado la legittimità storica. Lo stesso giorno, a Pola, una donna reagisce a ...