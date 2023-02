(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L’batte la2-0 in trasferta e aggancia Roma e Milan al terzo posto in classifica. Sono le reti dia decidere la sfida tra due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso. L’avvio di gara però è condizionato da una serie di occasioni sprecate. Al 7? Koopmeiners impegna Provedel con un tiro angolato ma non abbastanza forte, al 12? il portiere biancoceleste è di nuovo protagonista sul tiro a botta sicura di Hateboer. Al 21? un miracolo dell’ex Spezia salva ancora la: Lookman calcia da fuori, Provedel smanaccia sulla traversa il tiro deviato dell’attaccante. Soffocata dalla pressione bergamasca, lacerca i centimetri di Milinkovic-Savic. Ed è proprio il serbo a costruire la prima chance ...

Sulla rete dino Può davvero nulla. Ad inizio ripresa tiene in vita la Lazio dicendo no a. MARUSIC 5,5 Regge benissimo all'urto iniziale dell'Atalanta ma quell'ennesimo affondo ...Importante vittoria esterna per l'Atalanta di Gasperini che si impone all'Olimpico sulla Lazio per 2 - 0. Die uno scatenatole reti dei bergamaschi. Tra i padroni di casa si salva Provedel, mentre è insufficiente la prova di Immobile, ma non è l'unico nella sua squadra. Le pagelle di ...

Zappacosta-Hojlund gol, Lazio-Atalanta 0-2 Tiscali Notizie

Lazio, l'Atalanta resta un incubo all'Olimpico: Zappacosta e Hojlund firmano lo 0-2. Biancocelesti sesti e fis ilmattino.it

Serie A, Zappacosta e Hojlund abbattono la Lazio: l'Atalanta vince 2-0 Milan News

Zappacosta-Hojlund, l’Atalanta stende la Lazio (2-0). E vola al terzo posto con Milan e Roma Alfredo Pedullà

Amara serata per la Lazio. I biancocelesti sono stati battuti dall’Atalanta con le reti di Zappacosta e Hojlund, lasciando i primi quattro posti. Nel corso del match Alessio Romagnoli ha chiesto il ...Sulla corsia sinistra torna a sorpresa Zappacosta, convocato in extremis dopo l’infortunio. Uno che l’Olimpico lo conosce come le sue tasche. È la scelta decisiva. Con lui tornano gli inserimenti ...