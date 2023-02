Zappacosta-Hojlund gol | Lazio-Atalanta 0-2

(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – L'batte la2-0 in trasferta e aggancia Roma e Milan al terzo posto in classifica. Sono le reti dia decidere la sfida tra due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa della Serie A in corso. L'avvio di gara però è condizionato da una serie di occasioni sprecate. Al 7? Koopmeiners impegna Provedel con un tiro angolato ma non abbastanza forte, al 12? il portiere biancoceleste è di nuovo protagonista sul tiro a botta sicura di Hateboer. Al 21? un miracolo dell'ex Spezia salva ancora la: Lookman calcia da fuori, Provedel smanaccia sulla traversa il tiro deviato dell'attaccante. Soffocata dalla pressione bergamasca, lacerca i centimetri di Milinkovic-Savic. Ed è proprio il serbo a costruire la prima chance ...

