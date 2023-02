(Di sabato 11 febbraio 2023) L'ex allenatore ha sbattuto la testa all'interno della propria abitazione: non si conoscono le cause dell'incidente

Si trova in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di ...... così i sanitari intervenuti nella sua abitazione hanno trovato Alberto. Lo riferisce il Corriere di Romagna . L'allenatore 69enne, che non era solo in casa, è statoquesta sera ...

Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione dopo una caduta in casa la Repubblica

Gazzetta - Paura per Zaccheroni, ricoverato per aver sbattuto la testa dopo una caduta Milan News

Zaccheroni ricoverato in rinimazione: preoccupano le sua condizioni di salute ilGiornale.it

Il tecnico Alberto Zaccheroni ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cesena dopo una caduta nella sua abitazione Open

Zaccheroni ricoverato in rianimazione dopo una caduta in casa: ha sofferto un trauma cranico Eurosport IT

Gli esami medici hanno riportato un quadro serio della situazione. Zaccheroni, che sarebbe vigile, è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Cesena per il trauma cranico conseguente alla ...Alberto Zaccheroni è ricoverato da questa sera all’ospedale Bufalini di Cesena a causa di una caduta nella sua casa di Cesenatico. Alberto Zaccheroni con Arrigo Sacchi – Calciomercato.it Come infatti ...