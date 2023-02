Zaccheroni | ore d' ansia | Ricoverato in gravi condizioni

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un incidente domestico, una caduta in casa in cui ha sbattuto la testa.per ledell'ex allenatore di Milan, Lazio, Juventus, Torino e Bologna, Alberto. Il tecnico 69enne è ancora grave, ma stabile,in rianimazione da ieri pomeriggio all'ospedale Bufalini di Cesena. La prognosi, fanno sapere i sanitari, rimane riservata. Secondo quanto riportato ieri dal Corriere di Romagna,ha sbattuto con violenza la testa a terra ed è subito trasportato su un'ambulanza all'ospedale di Cesena. I sanitari hanno trovato l'allenatore steso a terra privo di sensi nei pressi di una scala interna. Le prime cure sono state prestate per l'ingente trauma cranico conseguente alla caduta, ma non ci sono evidenze che possano spiegare se a rendere critica la situazione sia stato ...

...condizioni saranno monitorate in queste. Gli esami che sono stati fatti in serata al trauma center dell'ospedale Bufalini hanno dipinto un quadro serio della situazione e per questo, ...Proprio pochedopo la cerimonia, Tina Cantore ha accusato un forte mal di testa, da qui il ... Albertoin rianimazione dopo una caduta in casa: è grave Bimbo di 6 anni cade dalla ...

Ore di apprensione per Alberto Zaccheroni: è ricoverato in rianimazione RaiNews

Calcio, Alberto Zaccheroni in rianimazione dopo una caduta Sky Tg24

Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione: l'aggiornamento sulle sue condizioni Corriere dello Sport

Diretta Lecce-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Diretta Empoli-Spezia ore 15: dove vederla in tv, in streaming e ... Tuttosport

Sono ore di preoccupazione nel mondo del calcio per le condizioni di Alberto Zaccheroni, nel reparto di rianimazione dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. L’allenatore romagnolo, vincitore dello ...Zaccheroni è stato ricoverato in rianimazione: la prognosi, sebbene il tecnico sia vigile, è comunque riservata e le sue condizioni saranno monitorate in queste ore. Gli esami che sono stati fatti in ...