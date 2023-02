Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione | le sue condizioni

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Albertoindopo l’incidente domestico di ieri: ledell’ex allenatore Secondo quanto riferito dall’ANSA, Alberto, che si trova al Bufalini di Cesena dalla serata di ieri, èindopo l’incidente domestico in cui ha sbattuto violentemente la testa a terra. Soccorso immediatamente, l’ex allenatore presenta un quadro serio dopo gli esami compiuti in serata, anche seè vigilie e cosciente. Non èchiaro, però, se tutto questo sia dovuto a un precedente malore da lui accusato. L'articolo proviene da Calcio News 24.