Zaccheroni ancora ricoverato in rianimazione dopo caduta

Il quadro della situazione - all'esito degli esami compiuti in serata - è considerato serio maè vigile e cosciente. Nel corso della sua carriera, oltre ad avere guidato il ..., in prognosi riservata, sarebbe comunque vigile. Non èaccertato se sia caduto per una fatalità o un malore.

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - L'allenatore romagnolo Alberto Zaccheroni, vincitore dello scudetto alla guida del Milan nella stagione 1998-1999 è ricoverato, da ieri sera, nel reparto di rianimazione ...L’ex tecnico Campione d’Italia sulla panchina del Milan nel 1999 è stato trovato steso a terra privo di sensi dalla moglie Franca e la nuora Lara, non è ancora chiaro il motivo della caduta. (Tag24) ...