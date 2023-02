WWE | quanto guadagna John Cena? Le cifre sono mostruose

(Di sabato 11 febbraio 2023)è il wrestler più noto al mondo e per questo motivo i suoi guadagnistellari anche oggi che è solo un part timer. La WWE è la più importante Federazione del mondo del wrestling ed è normale che abbia dato modo ai suoi grandissimi campioni di poter avere degli stipendi estremamente ricchi e sostanziosi. Nessuno al mondo può dire di non conoscere, con l’ex “Rapper di Boston” che è stato uno di quelli più iconici nella storia e che anche oggi che presenzia sul ring della WWE in maniera solo occasionale riceve uno stipendio ricchissimo. Ansa FotoStiamo parlando di un 16 volte campione del mondo, un record assoluto in WWE e da condividere con il leggendario Nature Boy Ric Flair, ma per lui vanno aggiunti anche i titoli in WCW. La grandiosità di...

... lo storico match ECW One Night Stand del 2006 in cui Rob Van Dam ha detronizzato Cena (allora campione della), ma da quello che ho visto sembra esserci una transizione troppo marcata (per...Tanto spocchiosoimpacciato, fatica a guadagnare la fiducia del resto della squadra ma ... L'ex stella dellainfatti non è voluto apparire nel nono film, preferendo realizzare uno spin - off ...

Vince McMahon: quanto guadagnerebbe se vende la WWE The Shield Of Wrestling

Matt Riddle, la WWE non ha piani per WrestleMania 39 The Shield Of Wrestling

JBL potrebbe aver lasciato ufficialmente la WWE The Shield Of Wrestling

Pitch Black Match: quanto ha guadagnato la WWE The Shield Of Wrestling

WrestleMania 39, ci saranno i promo-film in stile WM 21 The Shield Of Wrestling

Dopo aver letto online dei problemi che avrebbero avuto gli Usos in Canada, la WWE trova l'escamotage per non far apparire i due nei prossimi show live ...Natalya si è affermata come rispettata veterana nel mondo del wrestling, avendo trascorso oltre un decennio nel settore. Ha costruito una notevole fan base, in gran parte grazie al suo carattere posit ...