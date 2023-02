WWE | Oney Lorcan si ritira dalle competizioni in ring

(Di sabato 11 febbraio 2023) Durante la pandemia causata dal COVID abbiamo visto numerose ondate di rilasci in WWE. Moltissimi wrestler di talento vennero rilasciati a causa dei tagli di budget della compagnia di Stamford. Alcuni di loro sono riusciti a ritornare, altri hanno preferito strade alternative come compagnie rivali oppure scene indipendenti.faceva parte di quei rilasci, e ora sembrerebbe che la sua carriera insia davvero giunta a termine. L’ex campione di coppia di NXT fu inizialmente rilasciato a novembre del 2021.ha successivamente fatto rientro in WWE come allenatore al Performance Center, senza però annunciare mai in maniera ufficiale il suo ritiro. Ora invece, l’allenatore di NXT Matt Bloom ha confermato il ritiro dal...

Oney Lorcan debutterà in GCW a The Collective 2022 The Shield Of Wrestling

Addio Butch, con Triple H al comando torna Pete Dunne L'indizio ... World Wrestling

Butch torna (finalmente) a essere Pete Dunne Nuovo indizio dai ... World Wrestling

Terra Amara, anticipazioni (16-21 gennaio 2023): Fekeli e Hunkar cedono alla passione DavideMaggio.it

WWE: Drew Gulak avvistato con delle star AEW su Twitter. Zona Wrestling

La WWE nei mesi scorsi ha annunciato che Money in the Bank 2023 si terrà a Londra il prossimo 1 luglio. Dato l'incredibile numero di registrazioni per acquistare i biglietti (non ancora disponibili), ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...