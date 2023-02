WWE | Jey Uso non abbandona il fratello | ma non ha cambiato idea sulla Bloodline

(Di sabato 11 febbraio 2023) C’è grande tumulto attorno alla, i fatti di Royal Rumble con il tradimento di Sami Zayn e l’allontanamento di Jey Uso hanno lasciato il segno e a distanza di settimane la situazione sembra non migliorare. Stanotte i fratelli Uso erano chiamati a difendere i titoli di coppia di SmackDown contro Ricochet e Braun Strowman, ma fino a pochi secondi dall’inizio del match Jimmy non aveva notizie dele il resto dellanon era lì a supportarlo, a parte Paul Heyman. Jimmy in cuor suo non ha perso per un attimo la speranza che ilarrivasse e così è stato proprio a pochi secondi dal gong della campanella. Il regno è salvo Jey Uso è giunto direttamente dagli spalti, grande abbraccio cole via al match. Dall’altra parte Ricochet e Strowman non si sono fatti ...

