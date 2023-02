WWE | C’è un nuovo sfidante per Gunther | sorpresa nel main event di SmackDown

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nella settimana che vederaggiungere il record del regno da campione Intercontinentale più lungo del XXI secolo, si combatte anche per provare a strappargli quel titolo dalla vita e questa notte aè andato in scena un fatal-4-way match per determinare il prossimo. Prima volta Ad affrontarsi nelsotto lo sguardo dell’Imperium che si è accomodato in uno dei palchi dell’arena, sono stati Rey Mysterio, Karrion Kross, Madcap Moss e Santos Escobar. A bordo ring a dare sostegno presenti anche Scarlett, Emma e Zelina Vega. Incontro durato poco più di una dozzina di minuti, come sempre nei match a più uomini pochissime pause e anche pochissimo tempo a disposizione per riuscire ad ottenere un pin decisivo, è stato così per Rey ed Escobar ad un passo dalla ...

