WTA Linz 2023 | Sakkari batte Vekic e vola in semifinale Avanti anche Martic | Potapova e Vondrousova

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si è appena conclusa un’altra giornata al WTA 250 di. Sul cemento indoor austriaco si sono disputati oggi i quarti di finale e il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. La testa di serie numero 1 Marianon ha deluso le aspettative e ha sconfitto la croata Donna(n.5 del seeding) per 6-3 7-6(8) in due ore e 7 minuti di gioco. La greca sfiderà dunque inla croata Petra(n.6 del torneo), uscita vincitrice dal match contro la danese Clara Tauson con il punteggio di 6-4 7-5. L’altrasarà invece una sfida tutta russa tra Anastasia(testa di serie n.8) e Marketa. Nei match odierni la prima ha sconfitto la tedesca Anna-Lena ...

La greca Maria Sakkari , testa di serie numero 1, si è qualificata per le semifinali del torneodibattendo per 63 76 la croata Donna Vekic. In semifinale la Sakkari, grande favorita per la vittoria finale, è attesa dalla vincente del match tra la danese Clara Tauson (141) e la croata ...Maria Sakkari si complica tremendamente la vita, ma batte in due set Donna Vekic ed a pproda alle semifinali del250 di. Dopo aver vinto un primo set senza concedere nulla al servizio va anche avanti 2 - 0 nel secondo, prima di farsi riprendere sul 2 - 2. L'ellenica riesce nuovamente a portarsi avanti ...

