(Di sabato 11 febbraio 2023) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 13 al 18 febbraio in Qatar. Dopo la delusione australiana torna in campo Iga Swiatek, che sarà la prima testa di serie del ricco torneo qatariota. Dietro di lei Jessica Pegula, Caroline Garcia e Coco Gauff ma il tabellone è talmente di alto livello che diverse mine vaganti potranno dire la loro anche in vista delle fasi finali dell’incontro. Al via anche la nostra Martina Trevisan, che proverà a mettersi alle spalle la pesante sconfitta ottenuta al primo turno del torneo di Abu Dhabi la scorsa settimana. In palio molti punti importanti per la classifiche in queste settimane in Medio Oriente. Iltotale dell’evento che si svolgerà in Qatar è di €729.466, con la vincitrice che porterà a ...

Il tabellone del500 diIL TABELLONE DEL500 DIIl tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022COPERTURA TV TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Swiatek bye Q vs Collins (WC) Oz vs (WC) Azarenka Q vs (7) Bencic (4) Gauff bye Kvitova vs Zhang (WC) Kenin vs Samsonova Krejcikova vs (8) ...

WTA Doha, Swiatek guida un tabellone di lusso. Martina Trevisan unica azzurra Ubitennis

WTA Doha 2023: il tabellone. Martina Trevisan all'esordio contro Karolina Muchova, c'è il meglio in gara OA Sport

Wta Doha, Paolini eliminata nelle qualificazioni: vince Fernandez in due set Corriere dello Sport

WTA Doha 2023, Jasmine Paolini eliminata da Leylah Annie Fernandez OA Sport

Wta DOHA 2023: MONTEPREMI e PRIZE MONEY SPORTFACE.IT

Sette delle prime dieci giocatrici del mondo al via in Qatar. Rybakina rinuncia, wild card a Sakkari. Trevisan trova Muchova ...Si è tenuto oggi il sorteggio del tabellone principale in relazione al torneo WTA 500 di Doha, che come al solito si scambia con Dubai il ruolo tra 500 e 1000 del febbraio tennistico femminile. Giunge ...