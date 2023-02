WTA Abu Dhabi 2023 | Belinda Bencic e Liudmila Samsonova approdano alla Finale

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) E’ calato il sipario sulle semifinali del torneo WTA di Abue i verdetti sono arrivati. Le finaliste saranno la svizzerae la russa. Due match dall’esito diverso in cui l’elvetica e la russa si sono dimostrate meritevoli del traguardo raggiunto.(n.9 del ranking) si è imposta per 6-2 6-3 contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia (n.14 del ranking). Una partita nella quale la rossocrociata ha sfruttato le sue eccellenti accelerazioni di rovescio per disinnescare il gioco aggressivo della sudamericana, non in grado di gestire lo scambio e fin troppo fallosa. Sul percorso della svizzera ci sarà(n.19 WTA) che, messa in un cassetto l’esperienza negativa negli Australian Open, vuol ripartire con ...