WikiMafia promuove i giallorossi e boccia le destre Passati al setaccio i programmi dei candidati lombardi | ecco cosa c’è dentro

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 febbraio 2023) Spesso quando si parla di campagna elettorale, si fa fatica nel capire le differenze che passano tra un candidato e l’altro. Così tra comizi in cui i contendenti raccontano più o meno le stesse cose eelettorali fotocopia, a far rumore sono per lo più le differenze o addirittura le eventuali mancanze. E stando a quanto riporta il report di, intitolato ‘la mafia normalizzata’, si possono rilevare enormi differenze – e non poche sorprese – nel modo in cui ia governatore dellaa, ossia Attilio Fontana per il Centrodestra, Letizia Moratti per il Terzo polo e Piefrancesco Majorino per Pd e M5S, trattano lo spinoso argomento del contrasto alla criminalità organizzata. Davanti alle infiltrazioni che quasi quotidianamente finiscono nel mirino della Procura di Milano e con la pioggia di ...