West Ham - Chelsea | un punto di delusione per due | pari inutile per entrambe

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilnon si avvicina all'Europa, ilHam non si allontana dalla zona retrocessione: quello del London Stadium è il più classico dei pareggi che non serve a nessuna delle due formazioni. I ...

I Blues non sono riusciti infatti ad andare oltre all'1 - 1 nella sfida casalinga contro ilin Premier League. Al gol di Joao Felix, il primo in Inghilterra, ha risposto ...Il Chelsea non si avvicina all'Europa, ilnon si allontana dalla zona retrocessione: quello del London Stadium è il più classico dei pareggi che non serve a nessuna delle due formazioni. I Blues sbloccano subito la gara con Joao ...

Italiani all'Estero - Concorrenza per Scamacca: a gennaio il West Ham ha preso un altro nove TUTTO mercato WEB

West Ham-Chelsea, le formazioni ufficiali: Potter schiera 5 acquisti e 275 milioni di euro TUTTO mercato WEB

West Ham-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici Il Veggente

Premier League - LIVE! West Ham-Chelsea: aria di derby a Londra, segui gli aggiornmenti Eurosport IT

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Nel derby con il West Ham l'agognato successo non è arrivato. Ma sul banco degli imputati però non c'è Potter, ma ci sono l'arbitro e il VAR che non hanno visto un netto mani nell'area degli Hammers.